川普關稅憋大招不怕法院封殺？最新「B計畫」曝光

美國總統川普近月推出一連串關稅措施。（歐新社檔案照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國國際貿易法庭美國時間週三（28日）才裁定美國總統川普關稅計畫越權，但隔天美國聯邦上訴法院又恢復川普的全面性關稅，不過根據外媒最新報導，川普團隊正考慮利用現有法律中條款作為B計畫，來為如果上訴失敗做準備，而相關條款允許在150天內，實施最高達15%的關稅。

《華爾街日報》（Wall Street Journal）週四最新報導，知情人士透露，川普政府正考慮利用現有法律《1974年貿易法》中的條款，作為權宜之計，對全球經濟的大部分領域徵收關稅。

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根據報導，相關條款允許在150天內，實施最高達15%的關稅，以解決與其他國家的貿易不平衡問題。

聯邦上訴法院週四暫時恢復川普最廣泛的關稅措施，而川普政府尚未做出最後決定，要等法院做出最終判決後，再決定是否要實施任何計畫。

此前，美國國際貿易法院裁定，停止川普援引緊急經濟權力所施加的全球關稅，包括川普在4月2日宣布的「解放日」關稅，也阻止川普執行今年稍早針對中國、墨西哥與加拿大所加徵的關稅。

不過白宮隨即提出上訴，聯邦上訴法院29日火速裁定，暫時恢復關稅措施效力。根據聯邦上訴法院聲明，對國際貿易法院的裁決「即日起暫緩執行，直到另行通知」，意味川普的關稅措施得以短暫恢復。

法院雖未提供具體法律理由，但已指示該案原告須在6月5日前提出回應，川普政府則需於6月9日前遞交答覆。

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