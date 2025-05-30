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嘉義建商驚爆倒閉捲款落跑！19戶2400萬頭期款打水漂

2025/05/30 12:55

嘉義建商驚爆倒閉捲款落跑！19戶2400萬頭期款打水漂「臻品舞」慘變爛尾樓。（圖／翻攝自Google街景）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕嘉義建商「鉅泓建設」爆倒閉，老闆疑似捲款跑路失聯，旗下預售屋建案「臻品舞」慘變爛尾樓，19戶住戶投入的頭期款合計約2400萬元，如僅恐全打水漂。

1名預售屋業主在《Dcard》控訴，「臻品舞」建案原訂於2024年月交付，但建商在建設期間，多次以疫情為由延遲建築期。

接著2025年初，整棟大樓已蓋好封頂，室內中修也已完成，結果2月申請使用執照被退件後，又以此為由推遲交屋，原PO表示，接著惡夢就來了。

原PO控訴，建商名下多家公司早已跳票，建案土地也在2022年就被抵押並辦理二胎貸款，如今債權人申請強制執行等等，房子根本無法如期交屋。

由於建商跑路，原PO透露，現在求訴無門，消保官表示建商不出面，這場調解就算不成立，後續只能靠他們自己去找律師。

原PO痛斥上述所有消息建商並未向業主透露任何消息，他表示：「這個建案已經完成了，就差臨門一腳，拿到使用執照就能過戶，為什麼建商要這樣作賤業主 這是我辛辛苦苦賺來的血汗錢，我真的做不到認賠！」

原PO無奈表示，原本買的成家厝現在變成賠家厝，讓原本就不富裕的家庭直接變貧窮，努力省吃儉用存6年的100多萬頭期款，說沒有就沒有了。

不只買方是受災戶，連合作廠商也在Threads上爆料被倒帳7萬多元，加入互助會才發現許多業者都被欠錢，金額從幾萬至幾百萬都有。而根據本報致電求證，卻發現公司電已成空號。

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