美國大砍金援 中國急拉攏太平洋島國

美國大幅削減聯邦支出，中國正抓準機會拉攏太平洋島國。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國正大力削減支出，撤出太平洋島國，中國正抓準機會，承諾向這個貧困且有戰略地位的地區擴大市場開放，增加經濟援助，並加強他們對應對氣候變遷的支持。

《金融時報》報導，中國外交部長王毅本週在廈門會見了11個太平洋島國的外交部長，承諾向該地區提供200萬美元（約新台幣5995萬元）用於應對氣候變遷，並提出加速雙邊貿易協定談判，以便該地區能增加對中出口。

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自美國總統川普（Donald Trump）今年1月上任以來，美國大幅削減了對窮國的援助，調高全球關稅，並退出了氣候談判，此舉被視為給中國帶來了機會。第3屆中國—太平洋島國外長會聯合聲明指出，中方強調中國的援助「不負加任何政治條件，不把自己的意志強加於人，也不開空頭支票」。

週三（28日）、週四（29日）的會談是王毅與太平洋島國舉行的首輪會談。自北京方面試圖與太平洋島國達成一項全面的安全協議，但由於擔心軍事影響力逐漸擴大，自2022年5月協議破局以來，從未舉行過會談。

擬議中的協議也引發了澳洲、紐西蘭、日本和美國等傳統上在該地區有較大影響力的國家索抵制。但官員和分析人士表示，北京正試圖利用川普政策的餘波。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）太平洋中心分析師強森（Blake Johnson）表示，他們會充分利用這一點，中國現在被視為「比美國更可靠的合作夥伴」。澳洲外交部助理部長希斯特威（Matt Thistlethwaite）表示，顯然，川普政府的經濟政策造成了一些不確定性。

中國近期一直在增加對該地區國家的發展援助，使北京的地位從2022年的多年低點中回升，並利用「援助贈款」取代了過去佔主導地位的大量貸款。

澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）太平洋島國計畫主任索拉（Mihai Sora）指出，中國可以推動增加其海巡人員在該地區的存在，使船隻訪問太平洋島國常態化，並加強軍事交流。索拉強調，中國在該地區強化軍事的戰略目標沒有改變，他們只是試圖用更少爭議的方式，重塑這一目標。

儘管分析人士認為，這次部長級會議的象徵意義大於實質意義，但從這次與會名單來看，表明北京正在逐步取得進展。出席的部長人數相較於2022年的8人增加，這也反映出諾魯（Nauru）在去年與我國斷交，轉而與中國建交，以及庫克群島與北京關係密切的現況。

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