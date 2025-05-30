和平分手？馬斯克閃辭政府效率部 川普宣佈將親自於白宮舉行記者會

美國總統川普（右）宣佈週五將與政府效率部負責人馬斯克（左）於白宮舉行記者會。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週四（29日）在社群平台宣佈，自己將於美東時間週五（30日）下午1點30分於白宮橢圓形辦公室與馬斯克（Elon Musk）舉行記者會，代表這名全球首富正式辭去政府效率部（DOGE）負責人的官方職務。

綜合外媒報導，川普在真實社群發文表示，自己將於週五下午在橢圓形辦公室與馬斯克一起舉行記者會，這將會是馬斯克在政府的最後一天，但實際也並非如此，因為馬斯克將永遠與聯邦政府同在，一路提供幫助，並在文末大讚「伊隆太棒了！」

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馬斯克週三（28日）宣佈，將辭去政府職務，據報導，作為一名特殊僱員馬斯克的任期被限制在130天，而本週五正是川普1月20日就職典禮後的130天。馬斯克在這段期間帶領川普新成立的政府效率部，負責削減聯邦支出。

週二（27日），馬斯克公開批評共和黨在國會審議中的稅收、預算法案的成本，認為相關法案讓效率部「做白工」。此外，馬斯克也在近日宣佈，將減少政治獻金，相關發言都引發關注。

馬斯克宣佈卸下政府職務後，也給了特斯拉（Tesla）投資人一些安慰，特斯拉股價在今年暴跌，部份原因是執行長馬斯克對川普和歐洲右翼政黨的支持，引發消費者強烈的反彈。

不過，1名資深政府官員週四告訴《美國廣播公司》（ABC），馬斯克預計將繼續擔任總統的非官方顧問，並可能出席白宮會議。

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