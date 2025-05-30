國際油價下跌 早盤漲幅全吐光原因曝

週四（29日）國際油價跌逾1%。（法新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資者權衡美國法院對川普關稅的裁決，市場也關注美國可能實施的新制裁，以限制俄羅斯原油出口，以及OPEC+7月增產的決定，週四（29日）國際油價跌逾1%，回吐早盤漲幅。

布蘭特原油期貨下跌75美分或1.2%，收每桶64.15美元。

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美國西德州中級原油期貨下跌90美分或1.5%，收每桶60.94美元。

《路透》報導，週三（28日）美國國際貿易法院裁決，川普政府依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）推動的大多數關稅措施逾越了總統權限，要求在10日內停止執行。

但該法院並未被要求使用其他法規來處理川普針對汽車、鋼鐵和鋁等特定產業所徵收的關稅。

週三原油價格一度上漲，然而白宮旋隨後發起上訴，並請法院暫停裁決執行。由於川普政府高級官員淡化了該裁決的影響，並堅稱還有其他法律途徑可行，原油期貨價格在整個交易日穩步回落。

美國能源諮詢公司Ritterbusch & Associates總裁李特布許（Jim Ritterbusch）報告指出：「隨著會議的進行，市場對美國貿易法院針對川普對等關稅的裁決之最初反應明顯消退。」

他說：「對這種反應的一種解讀可能是，情況並沒有太大變化，而且從川普關稅從第一天起就存在的不確定性，且將持續下去，因為關稅正在司法程序中推進，而汽車和汽車零部件等多個行業的關稅仍然保持不變。」

國際能源總署（IEA）署長畢洛爾（Fatih Birol）表示，中國石油需求相當疲軟，俄羅斯和伊朗局勢的發展也為油價帶來「問號」，他的評論令原油期貨價格承壓。

美國和伊朗正舉行談判，旨在遏制伊朗核子活動。自從川普宣布退出2015年伊朗與主要大國達成的嚴格限制核子活動的協議以來，伊朗的核子活動迅速加速。

Price Futures Group資深分析師弗林（Phil Flynn）表示，伊朗局勢反覆令人擔憂，無論是在接近衝突還是達成和平協議。

此外在石油供應方面，石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）週六可望達成協議，在7月加速增產。荷蘭國際集團（ING）分析師指出：「我們假設OPEC+同意再次大幅增加41.1萬桶/日的供應量，且隨著OPEC+更加注重維護市佔，供應量預計將保持類似的增幅到第3季度末。」

然而，人們也擔心俄羅斯原油可能遭遇新的制裁。

雪佛龍在3月被川普政府吊銷其關鍵許可證後，已終止了在委內瑞拉的石油生產和其他一些活動，這加劇了供應風險。

另外，在加拿大，阿爾伯塔省的1場山火迫使1個小鎮的居民撤離，並導致部分油氣生產暫時停止，這可能會減少供應。

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