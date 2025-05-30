關稅傷害大 路透：全球企業已損失340億美元

《路透》彙整的數據顯示，關稅戰已導致全球企業銷售額受挫、成本上升，損失超過340億美元。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據《路透》對企業資訊披露的分析，美國總統川普（Donald Trump）的貿易戰已導致企業銷售額受挫、成本上升，損失超過340億美元（約新台幣1.01兆元）。由於持續的關稅不確定性導致一些全球最大的企業決策陷入癱瘓，預計這一損失將進一步擴大。

在美國、亞洲和歐洲，包括蘋果（Apple）、福特（Ford）、保時捷（Porsche）和索尼（Sony），絕大多數公司表示，川普的貿易政策反覆無常，導致公司無法準確估算成本。《路透》查閱了各公司聲明、監管文件、財報等公開紀錄，彙整出至今為止全球企業關稅成本的概況。

請繼續往下閱讀...

其中，330億美元（約新台幣9891.7億元）損失來自於標普500指數中的32家公司、歐洲600指數中的3家公司以及日經225指數中的21家公司的預估總和。經濟學家直言，企業損失恐是企業至今為止揭露金額的數倍。

耶魯大學管理學院教授索南菲爾德（Jeffrey Sonnenfeld）表示，可以將這個數字翻2、3倍，專家仍然會說，整體規模必然遠遠超出大多數人的認知。索南菲爾德補充，連鎖反應可能會更嚴重，例如消費者和企業支出可能會減少，通膨預期可能會上升。

儘管近期美中貿易戰暫緩，川普也放棄對歐洲的關稅威脅，但最終的貿易協定將如何達成仍不清楚。美國貿易法庭週三（28日）裁定川普的關稅違法，但不到24小時，上訴法院就宣佈暫緩執行，恢復關稅。

策略師表示，在這種環境下，企業將尋求加強供應鏈，增加近岸外包力道，並優先開拓新市場，但所有這些行動都將推高成本，企業本身也很難確定最終成本。隨著財報季進入尾聲，《路透》發現至少42家公司下調業績預測，16家公司撤回或暫停公佈財測。

本（5）月稍早，美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）拒絕提供單季利潤預測，並表示將漲價，此舉引發川普的譴責；受美國關稅影響最大的歐洲汽車製造商之一富豪汽車（Volvo）撤回了未來兩天的營利預測；美國聯合航空（United Airlines）則給出兩種完全不同的預測，並稱無法預測今年的宏觀環境。

在1月至3月的季報，標普500成分股中有360家公司提到了關稅，佔72％，高於上季的150家公司；歐洲600指數成分股中有219家公司的高層提到了關稅，上季只有161家；日經指數成分股中，提到關稅的公司數量為58家，高於先前的12家。

根據LSEG彙編的數據，華爾街預計標普500指數成分股公司淨利潤在4月至12月期間每季平均成長5.1％，低於去年同期的11.7％成長。

以各產業別來看，汽車製造商、航空公司和消費品進口商受到的衝擊最為嚴重。原物料成本以及包括鋁和電子產品在內的零件的關稅已經上漲，由於供應鏈分散，多個國家加徵的關稅使得汽車組裝成本更高。將生產轉移到美國也會增加勞動成本。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法