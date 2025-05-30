黃金跌破3300美元後扭轉逆勢 市場關注「這重點數據」

週四（29日）黃金價格震盪走高。（歐新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在疲軟的就業數據助攻下，週四（29日）黃金價格震盪走高，在此同時，投資人持續消化美國總統川普多數關稅政策遭美國貿易法院裁定違法的後續發展，目前市場將焦點擺在週五將公布的個人消費支出物價（PCE）指數。

紐約黃金期貨上漲0.6%，報每盎司3343.90美元；黃金現貨價逆轉走勢，上漲0.9%，報每盎司3319.22 美元。

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《路透》報導，週四的數據顯示，美國上週初領失業救濟金的人數增加，且增幅超過市場預期。

獨立金屬交易員Tai Wong說：「黃金隨著失業金人數躍增而上漲，該數據代表勞動力市場可能正在減弱，進而促使聯準會（Fed）快一點降息。」

根據Fed日前發布的議紀錄，決策官員坦承未來幾個月可能面臨「艱難的權衡」，通膨率和失業率都上升，導致經濟衰退風險也上升。

市場目前把焦點擺在週五將公布的個人消費支出物價（PCE）指數，這是Fed偏好的通膨指標。

此外美國貿易法院週三裁定總統無權課徵關稅，擋下川普大部分的關稅措施，不過事隔一天，聯邦上訴法院又同意川普政府暫緩法院裁定的要求。Tai Wong說：「令人印象深刻的是黃金隔了一天大幅反彈，市場似乎認定，川普最終將戰勝貿易法院的裁決。」

川普關稅被擋下，讓金融市場鬆了一口氣，但投資人仍對白宮可能發動的防禦措施保持戒備，這也為全球經濟平添不確定性。

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