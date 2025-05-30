川普重返白宮後首見鮑爾 直言Fed不降息是錯誤選擇

美國總統川普（左）1月就職以來，首度在白宮會見聯準會主席鮑爾（右）。（路透資料照）



高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週四（29日）邀請聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）至白宮，進行川普1月就職以來兩人首次會晤。會中川普向鮑爾表示，Fed不降息是犯了一個「錯誤」。

《路透》報導，白宮和聯準會均證實，這次的會談是應川普的邀請所進行，這再次加劇了雙方緊張的關係。此前，川普曾多次指責鮑爾，沒有如自己的意願降息。

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聯準會在會後聲明表示，主席沒有討論對於貨幣政策的預期，只是強調政策路徑將完全取決於後續的經濟資訊以及其對於經濟前景的影響。聲明稱，鮑爾告訴川普，他和聯準會的同事將「依法制定貨幣政策」，以支持就業和物價穩定，並且將完全基於「審慎、客觀和非政治性的分析」做出這些決定。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，自己和總統都看了聯準會的聲明，內容正確無誤。不過李威特補充，總統確實表明，他認為聯準會主席不降息是一個錯誤，這讓美國在經濟上處於劣勢，落後於中國和其他國家。

Fed在本月稍早的會議，將政策利率維持在4.25-4.50％的區間，自去年12月以來一直維持在這一範圍。此後，政策制定者暗示，他們可能會將利率維持在這一水位幾個月的時間，以等待關稅政策更明朗。

週三公佈的5月會議紀要顯示，政策制定者擔心關稅和政策不確定性恐拖累經濟成長，但他們更擔心的是，這些因素可能導致通膨持續走高。金融市場目前預期聯準會將在9月降息，並在12月再次行動。

川普在首個總統任期內任命鮑爾擔任聯準會主席，但很快就因為利率決策和他發生爭執，川普曾多次表示，希望鮑爾離開聯準會，但隨後也稱，自己無意解僱鮑爾。

鮑爾最後一次會見川普是2019年11月，當時是川普的首個總統任期，時任財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）也出席了同場會議。這是鮑爾睽違3年再度前往白宮，上次則是會見了前總統拜登（Joe Biden）和前財政部長葉倫（Janet Yellen）。

鮑爾表示，這類會談都是應總統的要求進行，而不是自己所提出。

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