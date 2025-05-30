貝森特：美中關稅談判停滯 需要川普、習近平參與

美國財長貝森特表示，美中關稅談判需要川普（左）和習近平（右）直接參與。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週四（29日）表示，美中貿易談判「略有停滯」，要達成最終協議可能需要美國總統川普（Donald Trump）和中國國家主席習近平的直接參與。

在貝森特主導的突破性談判中，全球兩大經濟體之間的貿易戰暫時休兵，在貿易會談兩週後，貝森特接受《福斯新聞》訪問時坦言，自從那以後談判進展緩慢，但預計未來幾週將有更多對話。

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貝森特表示，自己相信川普和習近平可能會在某個時候通話，基於談判的規模和複雜性，這將需要兩名領袖互相權衡。貝森特指出，兩人關係良好，相信川普表明他的意願時，中方會坐下來談判。

美中協議將在90天內降低原先三位數的關稅，帶動全球股市大幅上漲，但這並未解決川普對中國商品徵收關稅的根本原因，主要是美國長期以來對中國以國家為主導、出口驅動經濟模式的不滿，這些問題預計將留待未來的談判解決。

自5月中旬達成協議以來，川普政府一直專注於與其他主要貿易夥伴，包括印度、日本和歐盟進行關稅談判。川普上週威脅對歐盟ㄤ品徵收50％的關稅，但後來暫緩執行。

美國貿易法院週三（28日）裁定，川普根據緊急權力法對來自中國和其他國家進口商品徵收的大部份關稅超出了總統職權。但不到24小時的時間，聯邦上訴法院恢復了關稅，暫停貿易法院的裁決，以考慮政府的上訴。

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