曾進台灣市場！快時尚大牌欠巨債471億撐不住 300多家門市熄燈

Forever 21宣布聲請破產保護。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕昔日快時尚巨頭Forever 21曾在2015年進入台灣市場，但在2019年宣布退出，近期Forever 21宣布聲請破產保護，負債額高達15.8億美元（約471億元新台幣），除將在加州與賓州裁撤超過700名員工外，還關閉美國境內354家門市。

綜合媒體報導，Forever 21創立於1984年，已有41年歷史，曾是「快時尚」的代表之一，巔峰時期年營收高達44億美元（約新台幣1330億元），在全球48個國家擁有門市，員工人數4.3萬人。

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2015年Forever 21打進台灣市場，但由於公司快速展店、經營策略等問題，導致經營出現困難，2019年全面退出台灣市場，並相繼撤出亞洲市場包含香港、日本等。

結果此舉並未能扭轉頹勢，Forever 21宣布公司負債15.8億美元，已聲請破產，目前進入破產程序。

據悉，Forever 21除將在5月關閉美國354家門市，還預計在加州、賓州裁員超過700人。此前，Forever 21營運商「F21 OpCo」曾表示，若有買家對品牌投資有興趣，門市關閉計畫將會暫停。然而，截至2025年5月，品牌尚未透露有潛在買家接洽。

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