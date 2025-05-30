美債不定時炸彈解除？前日銀官員一語道破日本已暫停拋售美債

前日本央行官員白井早由里表示，日本可能未拋售美債，因為日本沒有別的更好的資產可以買。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本是全球最大美債持有國之一，因此，在4月美債暴跌時引發猜測，是日本拋售導致，不過，前日本央行官員白井早由里表示，日本可能未拋售美債，因美元作為全球儲備貨幣的地位，日本沒有別的更好的資產可以買。

華爾街見聞報導，由於日本是美債最大持有國之一，所以每次美國公債殖利率飆升時，市場都會特別關注日本的動向。

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不過，現為慶應義塾大學教授，與全球政策制定者保持密切聯繫的白井早由里表示，儘管4月美債暴跌引發猜測，但日本應該沒有拋售，因為沒有別的資產可買。

他指出，包括日本在內的國家，在配置外匯儲備時，更傾向於選擇美元，而不是歐元。

他進一步說明，美國資本市場夠深、科技競爭力強，美元作為全球儲備貨幣的地位仍穩固。因此，日本不太可能去大規模減持美債或分散投資到其他資產。

此外，他也反駁了歐央行行長拉加德關於「歐元有望替代美元」的言論，白井早由里認為，歐洲政局分裂、資本市場不夠深，這些都削弱了歐元作為儲備貨幣的吸引力。

相較之下，她反而更看好人民幣的影響力，在亞洲地區，如果要說有哪個貨幣可能挑戰美元地位，人民幣比歐元更有潛力。畢竟歐洲對亞洲來說地理上太遙遠，也不是亞洲主要的貿易對象。而中國的影響力正在亞洲迅速增強，越來越多的亞洲貿易是用人民幣結算的。

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