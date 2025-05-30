美上訴法院暫時恢復川普關稅！輝達領漲美股 台積電ADR收紅

週四美股各指數上漲。（美聯社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕AI晶片大廠輝達29日公布季度業績，股價強漲帶動美股，不過，因川普關稅遭貿易法院喊卡，上訴法院則暫允繼續徵收，美國股市週四震盪，收盤遠低於盤中高點，道瓊工業指數上漲117.03點或0.28%，標普500指數上漲0.4%，那斯達克指數上漲0.39%，費城半導體指數上漲0.54%，台積電ADR漲幅0.51%，收在197.15美元。

綜合外媒報導，美國國際貿易法院28日裁定，川普徵收「對等關稅」的行為超越其權限，下令撤銷受到質疑的關稅命令，限期白宮於10天內喊卡。不過，美國聯邦上訴法院29日暫時恢復川普的全面性關稅。川普政府稍早表示，如有必要，最快可能在週五請求最高法院暫停原裁決。川普反覆無常的關稅政策，以及關稅前景引發的通膨擔憂，近期擾亂了市場。

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儘管如此，輝達股價上漲逾3.25%，收在139.19美元，為市場提供上漲動力。該晶片製造商第一季的營收和利潤均超出預期，其資料中心業務年增73%。

道瓊指數上漲117.03點或0.28%，收42215.73點。

那斯達克指數上漲74.93點或0.39%，收19175.87點。

S&P 500指數上漲23.62點或0.4%，收5912.17點。

費城半導體指數上漲26.06點或0.54%，收4860.48點。

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