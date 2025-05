〔中央社〕美國聯邦上訴法院今天恢復總統川普(Donald Trump)的全面性關稅,而昨天國際貿易法庭才剛裁定川普徵收這些關稅已越權,限期白宮於10天內喊卡。

路透社報導,位於華盛頓的美國聯邦巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)在命令中未提供任何意見或理由,但指示本案原告與政府分別在6月5日與6月9日前答覆。

美國國際貿易法庭昨天做出的意外裁定,使得川普於4月2日「解放日」(Liberation Day)對美國大部分貿易夥伴祭出的關稅有可能取消或至少延後實施,也可能影響川普政府向從加拿大、墨西哥、中國進口的商品所加徵的關稅。

川普指控上述3國促使合成鴉片類藥物芬太尼(fentanyl)流入美國,因此祭出關稅。1140530

