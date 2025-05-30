晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

不滿北京仍限制關鍵礦物出口 美國暫停向中國出售4類產品

2025/05/30 08:00

美國總統川普政府已下令暫停向中國出售晶片設計軟體、飛機引擎、以及一些化學品和機械產品，以回應中國最近限制關鍵礦物向美國出口。（路透資料照）美國總統川普政府已下令暫停向中國出售晶片設計軟體、飛機引擎、以及一些化學品和機械產品，以回應中國最近限制關鍵礦物向美國出口。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普政府已下令暫停向中國出售晶片設計軟體、飛機引擎、以及一些化學品和機械產品，以回應中國最近限制關鍵礦物向美國出口。這些新限制措施將把世界兩大經濟體進一步推向供應鏈戰爭，因華府和北京都試圖在雙方日益加劇的貿易戰中展現實力，以在談判時取得上風。

　英國《金融時報》報導，電子設計自動化（EDA）軟體製造商，包括益華電腦 （Cadence）、新思科技（Synopsys）和西門子數位化工業軟體公司（Siemens EDA），已接獲美國商務部來函，將停止對中國銷售EDA軟體；EDA軟體是協助晶片設計自動化的工具。

　中國已加速開發先進晶片，尤其是在美國和其盟友開始限制對中國出口先進晶片和製造設備，以抑制中國的人工智慧（AI）進展後，但中國仍依賴外國用以製造先進晶片的軟體和機械。

　對此，美國商務部婉拒置評，但強調正在審查對中國具有戰略意義的出口，並說在審查期間，已中止若干案例的現有出口許可，或祭出額外的許可條件。一名前美國商務部官員說：「這將是掐住中國咽喉的重要之舉。」

　《紐約時報》報導，美國商務部也暫停美國企業向中國商飛（COMAC）銷售產品和技術的一些執照。中國商飛是中國國有飛機製造商，其開發出的C919客機大小與波音737或空巴A320相當，但C919的許多零件，包括引擎和攸關動力和控制的零件，均來自美國和歐洲供應商。

　川普政府的行動恐令美中協商貿易協議，以中止關稅戰的努力複雜化。美中代表5月12日在瑞士日內瓦達成共識，雙方各自調降115%關稅，美國對中國的關稅降至30%，中國對美國關稅則降至10%，為期80天，期間雙方繼續進行協商。

　在日內瓦會議後，中國雖然允許一些稀土礦物和磁石重新出口美國，但數量十分有限，顯示中國似乎仍對稀土出口維持嚴格管控，令美方感到不悅。

　華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）關鍵礦物安全計畫主任巴斯卡蘭（Gracelin Baskaran）先前表示，中國的稀土出口許可制度是「動態設計」，將長期存在，這將使北京在未來與美國的貿易談判中保留其影響力；他說，一旦美方違背關稅協議，北京可迅速扣留出口許可。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財