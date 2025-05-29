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黃仁勳要賣輝達股票了 可望套現254億

2025/05/29 22:33

外媒指出，黃仁勳計畫出售600萬股輝達股票。（美聯社）外媒指出，黃仁勳計畫出售600萬股輝達股票。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達28 日繳出亮眼財報，第1季獲利與營收優於市場預期，激勵股價走揚，黃仁勳也提交售股計畫，預計今年賣出600萬股輝達股票，價值約8.5億美元（約台幣254億）。

輝達28 日 盤後公布 2026 會計年度第一季 （截至 2025 年 4 月 27 日） 財報，獲利與營收皆優於市場預期，資料中心業務年增更高達 73%。

至於第二季展望，輝達預估Q2 營收為 450 億美元，略低於市場預期的 459 億美元。輝達稱，若非美國近期對出口至中國的 H20 晶片實施新限制，第二季營收應會再高出約 80 億美元。

輝達執行長黃仁勳在財報電話會議上向投資人表示，中國約 5000 億美元的 AI 晶片市場，對美國業者而言已幾乎完全關閉，他說，H20 晶片出口禁令，終結我們在中國的 Hopper 資料中心業務。

儘管第二季財測不如預期，第一季財報卻相當出色，激勵輝達股價走揚，週五（29日）早盤大漲3.71%，市場也傳出黃仁勳計畫出售持股的訊息。根據《巴隆週刊》等外媒報導，黃仁勳預計今年最多賣出600萬輝達持股，目前價值約8.5億美元。

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