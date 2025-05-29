新台幣5月狂升2.088元 創逾36年單月最大升幅

新台幣5月狂升2.088元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普對等關稅遭美國國際貿易法院推翻，激勵美元指數重新站回100大關，新台幣兌美元匯率早盤一度重貶近1角，最低見到30.005元，惟出口商拋匯踴躍，新台幣兌美元匯率週四收在29.929元、貶值1.9分，成交量略增至22.615億美元。

本週新台幣匯價升值9.4分或0.31％，週線拉出連九紅，5月來，新台幣一路從月初32元價位一路狂飆，最終收在29字頭，單月狂升2.088元或6.98％，月線連二紅，躍升最強亞幣，也創下1989年4月以來、逾36年的單月最大升幅。

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觀察今日盤勢，新台幣匯價開盤反映美元轉強，重見3字頭，惟出口商把握月底最後一個拋匯日，積極進場，使台幣貶幅逐漸收斂，甚至午後還一度貶翻升，最高來到29.894元。

匯銀人士指出，川普不會坐視對等關稅遭法院封殺，後續會如何演變仍然充滿變數，短線可看美元指數能否站穩100大關，以及美國4月個人消費支出物價指數（PCE），預期端午連假過去，匯價仍將有一波震盪，惟央行持續在場內調節、場外道德勸說，出口商拋匯也秉持分散原則，預期台幣仍續將在29.7元至30元間整理。

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