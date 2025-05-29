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佳世達股東會通過每股配發2.91元現金股利

2025/05/29 21:35

佳世達董事長陳其宏（中）看今年營運將逐季成長。（記者陳梅英攝）佳世達董事長陳其宏（中）看今年營運將逐季成長。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕ICT大廠佳世達（2352）5月29日股東常會通過2024年財報、盈餘分派案及現金減資案，佳世達2024年合併營收為2017億元，每股稅後盈餘1.11元，全額配發現金股利1.11元，另現金減資擬每股退還現金約1.8元，合計配發每股2.91元。

佳世達董事長陳其宏表示，2024年醫療事業營收突破263億元，較前一年度成⾧約7%，占佳世達營收13%，是目前高附加價值新事業中第二高的事業。透過各項規劃與佈局，醫療仍將是今年主要的發展重點，包括醫院、醫藥通路、醫療器材三大面向都將積極拓展。

明基醫院持續以打造中國最好的民營醫院為目標，日前已於香港聯交所披露易網站公告聆訊後相關資料，將持續推動香港上市作業程序，透過多元籌資管道以支持醫院事業的快速增⾧。

在「醫材醫藥雙引擎」的策略方面，醫療器材深耕技術創新，強化優質具差異化的血液透析產品、超音波、數位牙科、手術室設備等，並積極拓展到東南亞等海外通路；醫藥通路結合佳世達創新科技實力和合作夥伴的藥學專業，攜手諾貝兒寶貝（丁丁藥局）擴大服務據點規模，打造全方位的健康照護體系。

另外，由於對等關稅造成客戶提前拉貨，產業界不乏有對下半年看法保守者，陳其宏說，除非出現經濟蕭條，否則今年上、下半營運表現不會顛倒，隨著關稅政策和緩，甚至美國總統川普對等關稅被聯邦法院推翻，要求終止，美對中課徵高達145%關稅也降至30%，預期佳世達應該有機會逐季走高，下半年將優於上半年。

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