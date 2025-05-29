對等關稅充滿變數 佳世達：赴美投資計畫可能暫緩

川普對等關稅充滿變數，佳世達赴美投資計畫可能暫緩。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普對等關稅被聯邦法院推翻，佳世達董事長陳其宏表示，由於白宮已經上訴，結果如何無法預測，只能靜觀其變，佳世達針對多種情境已完成沙盤推演。佳世達總經理黃漢州表示，先前美中對峙緊張時，佳世達曾評估赴墨西哥或美國設立新的生產據點，目前已經先暫緩。

陳其宏說，過去一個月，美國已經與英國達成初步協議，對中國進口關稅也從145%高點大幅降至30%，若10％是基礎盤，則未來台灣或是越南可能面臨10至20%關稅稅率。然而，供應鏈、組裝與客戶移轉都需要成本，到美國設廠未必會比直接繳關稅划算。

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他也強調，台灣產業韌性很強，不管怎麼變化，廠商的反應迅速、適應力強，將能找出最適解方，延續各行業競爭力，台灣不會輕易被打倒。

黃漢州補充，目前佳世達主力產品已被排除美國高關稅名單之外，輸美產品關稅平均約為零至10%。此外，佳世達出口美國營收占比26%，相關產能早已從中國移向台灣與越南，對客戶影響有限。

陳其宏表示，隨著關稅政策出現愈走愈緩和的跡象，尤其美國法院的裁定等於推翻川普的政策，加上新產品需求仍在，客戶不悲觀，預期佳世達應有機會逐季走高，下半年仍會優於上半年。

另外，近期美元回貶、新台幣急升，不少以出口為導向的製造業者遭遇匯損壓力。陳其宏說，業者普遍期待台幣匯率維持穩定，長期若能落在30元兌1美元應是大家都可以接受的合理價位，若持續升值到28元，中小企業傷害會很大。

財務長洪秋金指出，佳世達向來採取「自然避險」策略，收入與成本之間盡量配對幣別，以降低匯率波動帶來的影響。此外，集團的營收組成日趨多元，除了收受美元，也有歐元、日圓與新台幣等，在不同匯率波動中也可互相抵銷。

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