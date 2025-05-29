永豐金證券砸16.28億 併購匯立證券

永豐金子公司永豐金證券今召開董事會，決議以16.28億元吸收合併台灣匯立證券。由左至右永豐金證券財管處處長翁唯峻，永豐金財務長許如玫，永豐金證券總經理張李章隆。（圖為永豐金提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金控今天晚上（29）日發布重大訊息，子公司永豐金證券今召開董事會，決議以總額16.28億元吸收合併台灣匯立證券（以下簡稱匯立證），合併後永豐金證券為存續公司，並將新設分公司承接匯立證所有資產、負債及營業。

此為永豐金近一年來所發動的第三起併購案，繼收購柬埔寨Amret Plc.及合併京城銀行之後，永豐再下一城，合併匯立證券。

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永豐金證券將於匯立證原址新設分公司承接原有業務，保障合併後員工們的工作權不受影響。此合併及收購案仍待呈報主管機關核准後生效，另定合併基準日。

永豐金總經理朱士廷表示，在評估併購案時，主要考量包含可拓展金控經營版圖、可延伸金控業務觸角、可增益金控集團綜效等三個面向，在這個前提下，只要是能夠符合這些標準，並最終能「綜效發揮」的標的，都會認真考慮與評估。

這次併購匯立證以及之前的Amret Plc.、京城銀行等，都是基於上述考量，希望能為永豐金控及股東帶來最大的利益。

永豐金及子公司永豐銀行分別於2024年12月及2024年5月，宣布併購京城銀行及柬埔寨第一大微型存款金融機構Amret Plc.，Amret Plc.已於今年初完成第一階段80%股權交割並加入營運；京城銀行則預計在主管機關核准後，2025年第四季納入永豐金控，成為子公司的一員。

其中，匯立證原為法國里昂證券於台灣之分支機構，之後剝離給東方匯理銀行，2016年再由目前的台灣經營團隊向東方匯理銀行收購股權而成立，是一家以服務外資法人客戶台股經紀業務為主的券商。匯立證去（2024）年度稅後盈餘3.3億元、股東權益報酬率29.8%，服務客群與永豐金證券高度互補。

永豐金證券表示，合併匯立證後，有助於提高永豐金證券外資法人業務市占率，同時結合雙方研究團隊及永豐金證券一站且多樣化的產品及服務下，可深化外資法人客戶台股經紀服務效能及擴大產品服務範圍，成為另一個獲利的重要引擎。

此外，透過匯立證深耕多年的外資客群渠道，更可進一步增進集團國際能見度，亦有機會媒合輔導的上市櫃企業尋找優質的歐美長線機構投資人。

永豐金證券為台股經紀業務市占排名第4大、複委託業務排名第2大之券商，去（2024）年度稅後淨利58.3億元創下歷史新高、股東權益報酬率16.08%表現亮眼。

永豐金證券近來積極佈局數位金融、發展財富管理業務，投入受託買賣外國有價證券（複委託）業務，不僅提供一般投資人買賣海外股票、ETF及債券穩定可靠的交易平台，亦提供國內法人海外投資的研調服務。

此外，合併後永豐金證券可快速取得外資法人市占，如依2024年度資料估算，整體台股經紀市占可由4.78%提升至5.42%，成為永豐金證券未來市占擴張的新動力。

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