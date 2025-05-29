賴總統出席歐洲日晚宴 感謝歐盟各國支持「台海和平」

總統賴清德出席歐洲日晚宴，強調台灣會跟歐洲等民主國家合作，打造「非紅供應鏈」。（記者塗建榮攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕總統賴清德今（29日）晚間出席2025歐洲日晚宴，他指出，面對紅色供應鏈破壞市場機制，將威脅到國際社會，台灣會跟歐洲等民主國家合作，打造「非紅供應鏈」，並將提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，在全球民主供應鏈重組及經濟秩序重新建構的過程中，「台灣能夠發揮關鍵作用」。

總統賴清德（左二）29日出席歐洲日晚宴。（記者塗建榮攝）

賴總統致詞提到，歐洲是台灣第三大貿易夥伴，也是台灣最大外國投資來源。去年雙邊貿易總額達到847億美元，反映雙方企業對彼此市場與體制的高度信賴。他表示，台灣期待和歐洲能進一步建立雙邊經貿與投資關係的制度化機制，推動簽署「台歐盟經濟夥伴協定」，為雙方企業提供更透明、穩定且可預測的經商環境。

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賴清德表示，台灣擁有民主體制，也有對全球安全與繁榮至關重要的半導體產業，在全球民主供應鏈重組中，能夠發揮關鍵作用。他再次提到，新極權集團主導的供應鏈（紅色供應鏈），以非市場機制、價格補貼與資源壟斷方式擴張版圖，不僅扭曲市場公平，也威脅到國際社會。

他說，台灣會跟歐洲在內的民主國家積極合作，共同打造兼具韌性與潛力的「非紅供應鏈」，台灣也提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，他強調，這不只是經濟合作的提案，更是一場共享價值與先進科技的結盟。

總統指出，今年歐洲日晚宴慶祝「舒曼宣言」75週年，面對當今世界地緣政治挑戰、經濟局勢劇烈變動，舒曼宣言仍深具啟發；而今年也是歐戰終戰80週年，台灣會持續加強跟民主夥伴的合作交流，有關「台海安全及區域和平穩定」，一直是台歐關切議題，他感謝歐盟、歐洲各國，以具體行動公開支持台海和平與穩定，這些行動對於區域安全與繁榮至關重要。

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