建大董事長楊啟仁：台幣急升比美國關稅影響更大

建大董事長楊啟仁（前排中）表示，台幣急升比美國關稅影響更大。（建大提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕輪胎大廠建大（2106）今天召開股東會，建大董事長楊啟仁表示，美國啟動對等關稅政策，建大可以轉嫁成本，6月1日起將調漲美國汽車胎價格10%，但台幣急升現階段有匯損壓力，直言「匯率急升比對等關稅影響更大」。

楊啟仁指出，美國當地都沒有生產自行車胎和機車胎的廠商，啟動對等關稅，建大可以把墊高的關稅成本轉嫁給客戶，但會帶動末端售價上漲。

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他說，自行車胎自2022年起慘淡長達3年，美國自行車品牌沒什麼進貨，今年下半年有復甦跡象，可望由谷底回升。

銷往美國的機車胎假設關稅成本增10%，末端售價只要反映5%就足以平衡成本，且漲幅5%比較不會影響消費者消費意願；若關稅增加32%，甚至46%，末端售價會漲更多，恐影響消費意願。

工業車胎（特殊車胎），美國當地只有卡萊在做，卡萊在中國也有工廠，美國有利、中國不利，互相抵消；建大則早已在美國設立輪圈廠和裝配廠，對等關稅對建大工業車胎沒有影響。

汽車胎部分，3底美國已對進口的汽車零組件徵收25%關稅，建大汽車胎從越南廠出貨至美國，需加徵25%關稅，售價得漲12%才能cover對等關稅墊高的成本，決定自6月起調漲美國市場汽車胎10%售價。

美國當地輪胎廠因進口的原料成本上漲，也宣佈調漲輪胎售價7~12%，整體而言，建大自行車胎、機車胎、工業車胎和汽車胎受到美國對等關稅的影響並不大。

反而是匯率，4、5月台幣兌美元匯率從33元急升至30元，升幅達1成，現階段面臨匯損壓力，預估4~5月應該會帶來匯損，若能守住台幣兌美元30元的陣痛期，過了匯損壓力就能緩解。

在資產活化部份，楊啟仁表示，中國深圳廠35萬平方米的開發案可望於今年底提前完工，建大分配到43.5%，約14萬平方米的持分，包括廠房、住宅、商辦、停車場，由於中國目前房市低迷，建大傾向先出租，每年賺取穩定的固定收益。

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