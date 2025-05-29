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無人機聯盟傳捷報 拿下「XPONENTIAL 2025無人機展」10億商機

2025/05/29 19:31

「無人機聯盟」日前與國際無人系統組織（AUVSI）簽署合作備忘錄。（漢翔提供）「無人機聯盟」日前與國際無人系統組織（AUVSI）簽署合作備忘錄。（漢翔提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕在經濟部大力支持下，漢翔日前率領「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）業者，赴美國德州參加全球指標性展會「XPONENTIAL 2025無人機展」，共同設立台灣主題館，成功洽談超過20案合作機會，整體商機突破10億元。

值得注意的是，漢翔亦成為國內第一家取得美國國防部CMMC （Cybersecurity Maturity Model Certification） Level 2，正式驗證資格（Final Status）的廠商，漢翔指出，取得驗證資格代表漢翔資安防護上的能力，有利於爭取美國國防商機。

在「XPONENTIAL 2025無人機展」，漢翔攜手中光電、雷虎科技、經緯航太等代表性廠商參展，除「台灣卓越無人機海外商機聯盟」與國際無人系統協會（AUVSI）簽署產業合作備忘錄，推動合作交流與 Green UAS 申請，促進雙邊 B2B 媒合與參訪，協助業者切入美國供應鏈外，並與奧克拉荷馬州國防產業協會（ODIA）建立策略夥伴關係，成功搭建台美無人機產業交流合作的新橋梁。據指出，截至目前，無人機聯盟在此次會展上，已經拿下超過20案、10億元以上的合作案。

另外，在經濟部及數發部之支持下，漢翔取得CMMC Level 2認證並完成登錄美國供應商績效風險系統（SPRS），象徵在符合美國國防部供應鏈要求下，具備更高等級的資安能力，有利於爭取未來更高階的國防訂單，透過此次認證，不僅提升其在國際供應鏈中的競爭優勢，更藉由導入完整的CMMC資安標準流程，逐步建立起系統化的資安治理與輔導機制，未來漢翔也將輔導無人機聯盟業者取得認證。

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