研調估前五大NAND Flash品牌廠 第二季營收季增10％

NAND Flash供應商第一季仍以三星電子（Samsung）居第一名。（路透資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕研調機構集邦科技（TrendForce）最新研究指出，2025年第一季儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商因面對庫存壓力、終端客戶需求下滑的市況走勢，平均銷售價格（ASP）季減15%，出貨量減少7%，即使季末部分產品價格與需求回升，前五大NAND Flash品牌廠營收仍季減近24%，合計為120.2億美元。

展望第二季，TrendForce預估，隨著終端買家庫存逐漸降至健康水位，NAND Flash價格觸底反彈，加上美國關稅促使部分廠商積極拉貨，預估第二季品牌廠營收表現可望來到季增10%。

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TrendForce表示，主要NAND Flash供應商第一季仍以三星電子（Samsung）居第一名，但季減約25%、為42億美元。預期3月NAND Flash wafer價格反彈，有助三星改善獲利，隨著NVIDIA新品逐步出貨放量，營收可望逐季回升。

第二名SK集團（含SK hynix和Solidigm）為2024年大容量產品主力供應商，面臨2025年第一季淡季效應，客戶30TB SSD庫存待去化的挑戰，導致出貨位元數、ASP皆下滑，營收下降為21.9億美元，季減達35.5%。

美光（Micron_第一季受惠出貨位元增加，ASP雖季減，單季營收仍達20.3億美元，衰退幅度約11%，相對較小，首度登上季度營收第三名。

Kioxia營收退居第四名，因淡季需求較弱，出貨位元數、ASP皆衰退，第一季營收為19.2億美元。SanDisk與WDC完成分拆後，第一季出貨位元、ASP皆小幅下滑，營收17億美元，居第五名。

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