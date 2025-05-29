Select USA新創團隊寫佳績 3家赴美設點、2家獲美方投資

經濟部領軍赴美參與「2025年選擇美國投資高峰會（SelectUSA）」成果豐碩，經濟部今邀請赴美新創企業代表出席。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部5月率領台灣上百家廠商與新創業者參加選擇美國投資高峰會（Select USA），代表團規模維持全球最大外，第4年參與Select USA Tech競賽更有3家獲獎，是史上最亮眼成績；另外，將有三家公司將在美國設點，也有兩家公司取得美方投資超過700萬美元。

經濟部中小企業署長李冠志表示，今年在Select USA Tech競賽中，「台灣隊」成績斐然，有9家企業入圍各領域前8強，其中，精準智能在健康科技取得第二、神瑞人工智慧與張量科技都在開放科技取得第三，這3家公司都是經濟部中企署及技術司長期培育的新創企業。

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李冠志提到，競賽成績亮眼是新創等業者爭取到的榮譽，更重要是研發成果要能商品化、市場化，台灣廠商結合科技優勢、AI人工智慧運用，透過新產品、新科技能解決全球消費市場需求。

經濟部表示，新創團隊在美國華府參加高峰會後，前往矽谷、洛杉磯等地與當地的創投、加速器進行投資、法務、智慧財產、市場拓展等洽談；經濟部統計已有長聖國際、精準智能、神瑞人工智慧等十家廠商與美方企業展開洽談合作。

另外，張量科技、增站運籌與鉅怡智慧等3家企業將在美國設點，增站運籌與詮隼科技兩家企業共將獲得美方投資超過700萬美元。

李冠志也補充，經濟部2022年起率團參與Select USA ，共有20家新創取得18億元投資，11家獲取前3名成績，且有7家成功在美國設立公司，經濟部期待能為整個台灣產業發展做出更大貢獻。

張量科技共同創辦人張永承透露，目前考慮在加州、德州或西雅圖設立營運處，透過這次參與Select USA能與當地政府深入洽談，了解各地的政策、輔導資源等，「有助減少落地陣痛期」。

張量科技運用太空三軸球型馬達技術，將傳統三顆單軸馬達整合為一顆球型馬達，重量減少8成，先前獲經濟部支持赴美國華府參加國際衛星展；張永承表示，目前主要客戶在歐洲、亞洲地區，美國雖有客戶，但美國衛星市場是全球最大，仍要積極切入，且取得指標性客戶，有助張量科技未來營運發展。

張量科技背後的重要金主之一即是國內老牌電纜大廠大亞（1609），大亞創投有投過保瑞6472）、穎崴（6515），驗證投資眼光精準，董事長沈尚弘先前就透露資安、微型軌衛星發展可期待，張量科技正是大亞投資的公司之一。

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