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年薪239萬起跳！6種工作起薪高又能在家上班

2025/05/29 19:17

美媒盤點出6種年薪超過8萬美元的遠端工作。（示意圖，彭博）美媒盤點出6種年薪超過8萬美元的遠端工作。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕想要一份高薪又能在家上班的工作嗎？現在有不少入門職位，不但起薪可觀，還能全程遠端工作。美國媒體《FinanceBuzz》整理出6種年薪超過8萬美元（約新台幣239萬元）的遠端工作。

1.理財顧問：平均年薪9萬9580美元（約新台幣297萬元），理財顧問幫助個人管理資金、制定理財計畫，並實現長期財務目標。這份工作需要掌握市場趨勢與投資選項，也就是說，會花很多時間在線上研究，非常適合遠端工作。

2.資料科學家（Data Scientist）：平均年薪10萬8020美元（約新台幣322萬元），資料科學家會分析大量資料集，找出模式與有價值的洞察，幫助企業制定策略或開發產品。這是一個技術性很強的職位，大部分工作都是獨立完成，主要使用電腦操作。

3.銷售工程師（Sales Engineer）：平均年薪11萬6950美元（約新台幣349萬元），銷售工程師結合技術知識與銷售技巧，向企業推廣複雜的產品。需要花很多時間透過電話或視訊會議進行產品簡報，因此這份工作常可在家完成。這個職位未必需要特定學位，但必須對產品有深入了解。

4.資料庫管理員（Database Administrator）：平均年薪11萬7450美元（約新台幣350萬元），資料庫管理員負責管理與維護企業的資料系統，確保系統有效運作並避免資料遺失。許多公司會提供遠端資料庫存取，因此這項工作也適合遠端執行。

5.精算師：平均年薪12萬美元（約新台幣358萬元），精算師運用數學與統計分析風險，主要為保險公司或顧問公司服務。雖然精算師職涯需要通過一系列的認證考試，但你可以從相關學位（如數學、金融或經濟）起步。

6.軟體工程師：平均年薪13萬160美元（約新台幣390萬元），軟體開發員負責打造現代生活中不可或缺的應用程式與系統。這項工作幾乎完全依賴電腦進行，因此可以從世界各地遠端作業。

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