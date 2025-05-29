橋科園區工程力拚明年初完工 高雄新市鎮3期計畫啟動

橋頭科學園區工程，力拼明年初完工。（南科管理局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕橋頭科學園區工程力拼明年初完工，因應周邊未來發展，內政部國土管理署啟動高雄新市鎮3期計畫，選定捷運紅線R22青埔站與R22A橋頭糖廠站周邊逾219公頃農林土地，將變更為住商、經貿園區等多元用地。

南科管理局指出，占地262公頃的橋科園區，建設期程縮短至3年，已有半導體、電動車、航太及精準健康等25家廠商預計進駐，目前智崴資訊、新特系統、鈦昇科技、華騰、鴻華先進、凱舟等6家公司正同步建廠，預估未來可創造1.1萬個就業機會，帶動年產值1800億元。

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內政部國土署南工分署強調，橋科園區重視綠化，園區排水和滯洪量都能滿足未來營運需求，工程預計於明年初全數完工。

為促進橋科及周邊發展，國土署開始推動「變更高雄新市鎮特定區主要計畫（第3期發展區開發）案」，面積219.35公頃，位於橋頭區與楠梓區，涵蓋橋仔頭糖廠文化景觀範圍、典寶溪以西、台一線省道以東、捷運青埔站（R22）、橋頭糖廠站（R22A）周邊等地，現況以闊葉林為主，佔29.7%，農作佔22.4%；休閒設施佔14%，主要為橋頭糖廠與高雄台糖花卉農園中心。

內政部近日陸續於橋頭、楠梓舉辦3場說明會，為滿足橋科帶來的高科技人才，變更後將主要配置29.9公頃住宅區、32.2公頃商業區、8.3公頃經貿園區、19.5公頃辦公園區、3.6公頃醫療專用區等，另有8公頃公園用地、8.3公頃綠地等公設，提供完善生活機能。

國土署強調，考量橋科園區開發完成後，將吸納高科技產業人才進駐，衍生居住需求，目標朝向高雄新市鎮「在地就學、在地就業、在地就養」願景。

據了解，知名的康橋學校目前已在橋頭新市鎮設立高雄校區籌備處，設校地點就選在此次變更範圍的捷運青埔站旁楠梓路。

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