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精測總經理黃水可：今年營運拚新高 明年邁向成長

2025/05/29 18:23

精測今年成立20年，受惠客戶對AI測試需求強勁，總經理黃水可預估全年營運將拼創新高。（記者洪友芳攝）精測今年成立20年，受惠客戶對AI測試需求強勁，總經理黃水可預估全年營運將拼創新高。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體測試介面廠精測（6510）今召開股東會，總經理黃水可會後受訪表示，新台幣升值的匯率波動，確實會對公司造成一些影響，但精測受惠AI測試需求，今年營運可望邁向高成長，可彌補匯率波動，營收創歷史新高可期，由於近期美系客戶商機多，對明年營運的信心度更高。

針對關稅的影響，黃水可表示，客戶來自美國、台灣及其他國家，即使美國的客戶，絕大部分仍使用台灣的先進製程，並在台灣進行封裝與測試，雖然出貨對象為國外客戶，實際出貨是在台灣，儘管關稅尚未確定，評估關稅對公司影響不大。

新台幣匯率走勢部分，黃水可看升。他說，由於客戶主要來自海外，且採用美元計價，匯率變動對公司營收仍有影響，估計新台幣兌美元平均匯率升值1元，對公司營收會影響約2%，但公司今年營收可望明顯成長，可望抵銷匯率影響，且因產品都屬客製化，可每季跟客戶協商價格，預期毛利率也能維持穩定。整體而言，精測透過營運策略可降低匯率波動的衝擊。

黃水可表示，展望下年，第三季營收將登高，第四季也會不錯，近期美系客戶商機增多，對明年營運成長的信心度更高。對於AI的應用，他認為將進一步擴大到工廠智慧化與自動化。

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