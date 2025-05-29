貝萊德、富達、瀚亞3家外資投信 規劃在臺新增區域中心

貝萊德、富達、瀚亞3家外資投信，已規劃在臺新增區域中心。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕為了加強與外資投信業者之雙向溝通，金管會於今（29）日邀集18家外資投信事業舉行會議，其中貝萊德、富達、瀚亞等3家外資投信，已經規劃在臺新增區域中心，並將擴大員額規模。

今天這場會議由金管會主委彭金隆親自主持，就參考國外制度精進臺灣市場、亞洲資產管理中心具體建議及精進境外基金審查制度等議題與業者充分溝通，聽取業者寶貴意見，以納入金管會未來制定政策之重要參考。

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各外資投信除表達對金管會發展臺灣成為亞洲資產管理中心等各項措施給予肯定外，並表示將持續引進國際資金、培育專業人才。

其中，除了現行的聯博、安聯、景順等3家外資投信已在臺設置區域中心外，包括貝萊德、富達、瀚亞等3家外資投信，也規劃在臺新增區域中心，並擴大員額規模，金管會並期許業者持續將核心業務帶入臺灣、在臺落地深耕。

另有業者表示，將配合金管會於2025年4月1日發布之「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦業務作業原則」，積極參與試辦業務。

金管會證期局表示，關於外資投信事業所提出優化境外基金深耕計畫措施等建議事項，將妥善評估推動可行性及加速境外基金審查，期許業者能在落實盡職治理守則的情形下，壯大資產管理規模，並持續增加在臺業務，達成「留財與引資並重」及「投資臺灣支持產業發展」二大核心目標。

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