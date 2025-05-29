台壽撤銷發放現金股利 中信金配息2.3元不受影響

中信金子公司台灣人壽為厚實資本，決議撤銷現金股利分派。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕5月台幣強升，重創壽險業獲利和資本適足率（RBC），金管會對於多家壽險公司董事會仍通過發放現金股利「有異見」，要求業者審慎評估今年的配息政策。中信金（2891）今日公告，子公司台灣人壽為厚實資本，不分派現金股利，撤銷董事會原通過配發19.16億元現金股利的決議。

至於這19.16億元現金股利原是上繳母公司金控，現在少了這筆錢，是否影響中信金原定配發2.3元現金股利決議？中信金總經理高麗雪表示，中信金今年將配發的現金股利總金額高達452億元，台壽上繳的19.16億元只佔極少的比例，金控還有其他籌措財源的管道，並不影響原訂現金股利配發規劃。

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先前中信金法說會揭露，新台幣每升值0.1元，將為台壽帶來2.6億元的匯損，但也強調即使新台幣兌美元升值至29.5元，台壽的RBC也可維持在200%以上，且台壽也將發行額度不超過300億元的次順位公司債因應，但為何仍決定停止發放現金股利？

高麗雪表示，主要是台壽評估國際情勢的變數，認為「穩紮穩打」仍是比較安全的作法，雖然19億元也不是很多，且近日資本市場波動有趨緩的跡象，但每月仍須承擔匯率的變動、川普執政變數極大，且年底將接軌IFRS17轉置的需求，因此決定把資金留在帳上。

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