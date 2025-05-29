看準80萬移工消費力 全盈+PAY拚打造移工專屬支付

全盈+PAY總經理劉美玲（左起）、董事長薛東都、執行副總經理鄭沛倫。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕台灣電子支付會員數超過3100萬人，電支業者來到百家爭鳴時代，全家便利商店旗下的電子支付「全盈+PAY」用戶數也突破230萬人，全盈+PAY總經理劉美玲今天宣布營運四大戰略，包含聚焦在跨境支付、移工經濟等。

劉美玲表示，金融科技（Fintech）正成為推動支付創新與市場發展的核心動力，它不僅帶動電子支付產業多元進化，更促進業者跨域合作與服務創新。面對高度競合的市場環境，未來電子支付產業將朝「競合多元化」、「布局國際化」與「發展利基化」3大方向邁進。

請繼續往下閱讀...

展望未來，她宣布公司將聚焦在四大戰略，第一是結合TWQR串連跨境消費場景。劉美玲表示，近年台灣電子支付品牌積極搶攻國際市場，透過財金公司推動TWQR電子支付跨機構共用平台，提供便捷的跨境支付體驗，全盈+PAY也積極參與串連海外消費場景，期待年底有機會提供滿足用戶需求的跨境支付。

台灣電子支付多以亞洲區域的觀光消費場景作為跨境支付首選市場，像是日本和韓國，全盈+PAY將結合TWQR作為支付介面，建立「TWQR」的境內外支付生態圈，開放雙邊用戶跨境付款等更多服務，達到跨境支付的便利性。

第二是嵌入式支付金融深入移工場景。劉美玲說，目前台灣移工已突破80萬人，在台消費力也逐漸攀升，全盈+PAY正一步步透過Fintech實現普惠金融，響應全家便利商店推動的「全家一起友善移工計畫」，全盈+PAY將打造專屬移工理財與支付方案，包含電子錢包、多語系APP等，提供平等兼容的金融服務與環境。

第三是打造整合消費、交通、金融綠色三環鏈。劉美玲指出，全盈+PAY首創的「減碳贏家」服務去年啟用，將特定商品、合作通路的消費量化為減碳紀錄，目前已跨足金融、零售、科技資訊、化妝品製造與交通運輸等產業，使用人數將近15萬人、總減碳紀錄達110公噸。

第四是開啓小額理財新選擇。劉美玲認為，電子支付不應止於便捷交易，更應成為使用者理財入口。全盈+PAY是全台首家提供以電子支付購買基金與股票服務的電子支付業者，繼與國泰投信合作使用電子支付購買基金後，全盈+PAY攜手口袋證券、群益金鼎證券等券商下單平台，推出綁定電子支付帳戶買股票，以電子支付帳戶做為出入金帳戶，最低只要100元即可開始投資。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法