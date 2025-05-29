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國銀第16家！金管會核准永豐銀辦理高資產業務

2025/05/29 18:38

金管會核准永豐銀行辦理高資產客戶財富管理業務。（資料照）金管會核准永豐銀行辦理高資產客戶財富管理業務。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會於2020年8月7日訂定發布「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，並於今年3月3日修正部分條文，全面開放銀行辦理高資產業務，及採取業務項目之分階段放寬。銀行局副局長王允中表示，加計永豐銀行，至今金管會已核准16家銀行辦理高資產客戶財富管理業務。

根據統計，目前已經核准可開辦高資產客戶財富管理業務，包括：中國信託、兆豐銀行、上海銀行、國泰世華、第一銀行、合作金庫、瑞士銀行台北分行、玉山銀行、台北富邦、元大銀行、華南銀行、滙豐銀行、渣打銀行、台新銀行、星展銀行及永豐銀行。

金管會表示，永豐銀行已就辦理本項業務之客戶適合度管理、投資商品適配性檢核、市場研究、金融商品研發、專業人才培育等面向提出具體規畫，並建立責任地圖，強化董事會督導管理責任，以形塑良好企業文化並落實公平待客與公司治理。

金管會將持續關注本項業務之發展情形，透過法規鬆綁及導入相關監理措施，鼓勵金融機構持續提升財富管理人才及系統之投資，提供客戶多樣化及客製化之金融商品及服務；配合金管會「留財」與「引資」並重政策，引導海內外資金投資臺灣核心產業，促進我國財富管理業務發展及銀行之國際競爭力，並提升臺灣在亞洲資產管理市場之地位。

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