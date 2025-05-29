對等關稅不確定性為金融穩定最大變數 央行關注壽險現金流

央行表示，川普對等關稅的高度不確定性已對我國企業、家庭與金融市場產生實質影響。（法新社）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國對等關稅政策已成為今年金融穩定最大的變數，中央銀行金檢處副處長黃寶霞指出，儘管關稅延緩至7月實施，但其高度不確定性已對我國企業、家庭與金融市場產生實質影響，即使美國聯邦法院已經推翻川普提出的對等關稅，要求在10天內終止，川普還是可以上訴，結果如何，還是充滿不確定性。

黃寶霞說，「現在唯一確定的，就是不確定性增加」。她強調，若美國最終決定課徵關稅，台灣為出口導向的經濟體，勢必會對台灣產業帶來壓力。從企業部門來看，營收、獲利受到衝擊，嚴重的話放無薪假就會連帶影響家庭部門所得。

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家庭部門影響則來自兩端，一方面是就業所得受衝擊，另一方面金融市場波動也會影響家庭財富，尤其民眾住宅貸款佔家庭所得比重高，若匯市、股市再震盪，就會更吃力。

在金融部門中，黃寶霞點名壽險業壓力最重，主因壽險資產負債結構長期有「幣別錯配」情況，即資產多為美元資產、但保單多為新台幣計價，這造成壽險公司對匯率與利率變化極為敏感。

她進一步說明，壽險業近年來現金流面臨壓力，2024年全年現金淨流出高達2696億元，高於前一年的2175億元，原因包括ETF申購熱潮與美元保單解約。然而，好消息是2025年首季已見現金淨流入，主要因投資型與利變型保單銷售回升。

不過，她也示警，因美國對等關稅可能會對匯率、美國利率產生影響，若民眾預期新台幣升值，可能延後購買美元保單，導致新契約銷售下滑。相對地，已有美元保單者亦可能因擔憂匯損擴大而提前解約，「這樣就會進一步加劇現金流出的壓力」。目前金管會已經注意到壽險業現金流問題，央行也會持續觀察壽險業的資金狀況。

央行在今日發布金融穩定報告中指出，2025年以來美國經貿政策不確定性引發全球金融市場大幅震盪，金融情勢轉趨緊縮，其外溢效應可能影響全球及我國經濟成長力道，進而對國內企業部門營運表現及家庭部門償債能力形成壓力，並間接影響不動產市場，宜持續審慎關注其後續發展。

央行指出，目前金融機構資產品質尚未受到明顯衝擊，但須留意若未來主要授信對象的企業及家庭部門受美國關稅政策衝擊而影響償債能力，恐不利於金融機構獲利及資本適足狀況。此外，全球金融市場震盪加劇，將影響金融機構投資收益表現，尤其壽險公司國內外投資部位較大，面臨較高市場風險。

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