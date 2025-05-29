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洪全成續任長華*董事長 今年營運動能優於去年

2025/05/29 17:42

長華*董事長洪全成表示，2025年營運動能可望優於2024年。（業者提供）長華*董事長洪全成表示，2025年營運動能可望優於2024年。（業者提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕長華*（8070）今（29）日召開股東會，會中承認盈餘分配等案，全年度配發每股現金股利新台幣2.7元，並順利完成董事改選，會後召開董事會推舉董事長由洪全成續任。展望今年，他表示，2025年營運動能可望優於2024年。

長華*股東通過承認去年財報，營收為172.31億元、年增4%；稅後淨利為15.92億元、年增8%，每股稅後盈餘 2.32元，以每股面額1元的股數計算，去年相當於賺進2.32個資本額。

長華*每股配發現金股利2.7元，其中，上半年度的0.7元已於今年1月17日發放；下半年度的 2元現金股利將於6月19日除息，7月18日發放。以今收盤價48.3元計算，現金殖利率5.59%。

長華*今股東會並全面改選董事，順利選出董事七席，當選董事包括娟耀投資公司代表人洪全成、倍斯捷投資公司代表人黃思穎、倍斯捷投資公司代表人李幸娟、華立公司代表人黃露慧，獨立董事孔其全、黃立元及徐曉苓。

長華*此次董事改選，納入三名女性董事，展現公司董事會性別多元化與均衡的治理理念，響應公司治理藍圖3.0。會後即召開董事會，全體董事一致推舉由洪全成續任董事長一職。

展望今年，洪全成表示，公司的材料和設備代理業務持續穩健成長，集團旗下各轉投資事業致力推動轉型布局。子公司長華科技近年積極發展Mini LED 及高階導線架，成功切入車用及消費性電子市場，並逐步展現成果。隨著新品效應持續發酵，有助於提升公司獲利能力。

洪全成指出，整體而言，2025年營運動能可望優於2024年。隨著業績持續成長，長華仍延續穩健的股利政策，維持每年現金股息高於前一年的發放目標。

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