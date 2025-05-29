國發會：桃機T3北登機廊廳最晚9月中啟用

國發會管考處處長李奇說，桃園國際機場第三航站區建設計畫將分階段啟用。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕桃園國際機場第三航站區將於今年9月中前啟用北登機廊廳，將新增8個登機門協助中秋和國慶連假的旅客疏運；跨越淡水河口、全球最長單塔斜張橋的淡江大橋也將於今年底完工，預計明年清明連假前通車。

國發會推動「均衡臺灣重大建設」計畫，以跨區域基礎建設，逐步達成增就業、提薪資、繁地方等3大目標。

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國發會管考處處長李奇表示，桃園國際機場第三航站區建設計畫將分階段啟用，首先是北登機廊廳，確定將於今年9月中前啟用，屆時將新增8個登機門供飛機停靠和旅客上機使用，並將以電動步道和第2航廈連通，預計可有效減少旅客搭乘接駁巴士登機的情況，提升安全性。

根據桃園機場的說明，北登機廊廳啟用後，使用北登機廊廳登機的旅客，需先在第2航廈完成報到與通關；而自北登機廊廳下機的旅客，也要到第2航廈提取行李。

李奇指出，高雄機場新航廈工程第1期建設計畫也將於121年完成，逐步實現「南北雙空港大計畫」，並可利用核心機場創造的運輸與運籌服務便捷性與國際聯結性，吸引重點產業在臺灣群聚發展、優化產業結構、提高生產力及產值。

位於新北市淡水區與八里區交界，跨越淡水河的淡江大橋，是西部濱海快速公路最北段，完工後將成為全球最長單塔斜張橋。李奇指出，淡江大橋將於今年底完工，預計明年清明連假前通車，屆時可協助紓緩關渡大橋的交通流量，並帶動淡海新市鎮的開發。

國發會指出，「均衡臺灣重大建設」計畫累計至2024年底已完成多項基礎建設，如桃竹苗地區的苗栗車站鐵道文化園區；中彰投雲地區的鳥嘴潭人工湖觀光、雲林到嘉義支援調度水庫用幹管、下崙海水統籌供應系統；嘉南高屏地區之畜禽冷鏈；花東地區的台9線南迴公路拓寬與改善等。

2025年也將達成高齡醫學暨健康福祉研究中心完工、淡江大橋完工、桃園國際機場階段性啟用等成果。

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