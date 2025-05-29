工研院擴大歐洲佈局 新增英國辦公室

工研院擴大歐洲佈局，近日新增英國辦公室。（工研院提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕工研院擴大歐洲佈局，近日新增英國辦公室，這是繼美國、日本、歐洲與東南亞之後，工研院的第五個海外據點，象徵台英創新戰略樞紐正式啟動，全球佈局再下一城。

工研院28日在英國倫敦舉辦「英國辦公室開幕典禮暨臺英論壇」，現場超過100位英國產官學研代表共襄盛舉，包括英國上議院副議長暨英國對台貿易特使Lord Faulkner of Worcester、英國國家科技顧問Dr. Dave Smith、首席科學顧問Professor Julia Sutcliffe以及前兩任英國在台辦事處代表等，展現對台英科技合作的高度重視。

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工研院表示，當日也與英國國家級創新引擎 Catapult Network 正式簽署策略合作意向書，深化雙方合作。工研院英國辦公室將持續強化雙邊合作，串聯台英科研與產業化資源，推動關鍵技術實質落地，助力台英產業攜手開拓全球市場。

經濟部長郭智輝跨海錄影祝賀，他表示，台灣在半導體與資通訊領域具備深厚實力，結合英國在科研創新方面的領先優勢，為雙方帶來廣大合作契機。

郭智輝表示，在經濟部與英國創新科技部轄下英國創新局共同支持的「臺英創新研發合作計畫」，加上工研院英國辦公室的助力，未來台英雙方將在技術、產業與市場三大面向持續深化合作，開啟更多雙贏的新局，也象徵兩國在科技與創新領域的合作邁向更深層次的夥伴關係。

工研院董事長吳政忠表示，英國長期在科學與創新領域處於領先地位，台灣則憑藉強大的技術實力與研發能量，成為全球價值鏈中的關鍵推動者。工研院英國辦公室將是一個實質的平台，作為知識交流、人才培育與共同創新的重要據點，串聯台英雙方優勢，加速創新成果商品化，為全球產業創造價值。

工研院院長劉文雄表示，過去工研院就與英國 Catapult密切交流，曾與CSA Catapult及ORE Catapult分別推動化合物半導體應用與離岸風電的合作。此次工研院與Catapult Network正式簽署策略合作意向書，雙方將在6G 通訊、量子科技、淨零技術、生技醫療、人工智慧與智慧製造等戰略領域，發揮優勢互補，透過跨境人才交流、場域驗證與高階共同科研計畫，深化台英產學研鏈結，促進彼此在創新領域的長期合作，可望協助台灣產業提升競爭力，助力產業高值化、全球化。

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