關稅戰衝擊 兆豐金張傳章：主動協助關懷受影響產業

面對關稅戰衝擊，兆豐金將主動協助關懷受影響產業。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕美國總統川普的關稅政策已遭美聯邦法院裁定違法，兆豐金總經理張傳章今日指出，短期內經濟緊張情勢雖可望緩解，因川普政府的高度不確定性，兆豐金將嚴控信用風險避免過度集中，也將強化證券投資的市場風險。營運策略採取穩健方針，將主動關懷受影響的農漁業、B2C、消費電子業、航運及中小企業。

兆豐金控今日召開線上法人說明會，由新任總經理張傳章主持，說明第1季營運表現。張傳章指出，川普政府相關關稅政策不但導致全球貿易摩擦升溫，對等關稅政策更為金融業帶來利弊互現的「雙刃劍效應」，雖然使企業經營風險上升，企業加速美國投資布局所衍生的跨境融資需求，也創造出新的業務增長動能。

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在此狀況下，張傳章認為，國內經濟情勢因有良好的就業支撐民間消費，使內需表現穩健，AI帶動新興科技發展，持續推動民間投資動能；外需方面，上半年因關稅豁免期的提前拉貨需求，進出口同步高速成長，預料下半年隨關稅逐步底定，進出口動能比較有可能呈現放緩。

兆豐金今年第1季稅後淨利達80.11億元，截至4月底，累計稅後淨利也突破百億大關，達101.82億元。董事會已通過2024年度配發現金股利1.6元，創下近5年現金股利發放紀錄。

面對關稅戰的影響，張傳章表示，兆豐金採取審慎穩健的營運策略，並主動關懷客戶，掌握客戶動態，特別是受衝擊較大的產業如農漁業、B2C消費性電子、航運與中小企業；針對中小企業提供週轉金協助，解決資金融通壓力；對大型企業則提供供應鏈移轉的長期資本支出融資。

張傳章強調，今年兆豐金將持續關注全球政經情勢變化，靈活應對市場挑戰，主動積極爭取關稅政策下的衍生商機，包括台積電赴美投資及其供應鏈集體移動、AI伺服器美國製造，以及AI相關產業發展所帶來的機會，同時加強財富管理業務，協助客戶多元資產配置，推廣保障型、金流型及分紅型保險商品，在挑戰中發掘更多潛在商機。

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