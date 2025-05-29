端午連假投信前10大苦主揭曉！00878全包 這2檔金融最慘砍逾12萬張

端午連假投信前10大苦主揭曉！00878全包，永豐金與第一金最慘，砍逾12萬張。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕明天（30日）就是端午連假，台股在連假前夕開高收低，終場跌10點，由於正值00878巨嬰換股期，雖然投信週四買超78.24億元，不過，00878棄嬰與減碼股，今包辦投信賣超前10大，其中又以永豐金與第一金最慘，居賣超前2大，共砍12.26萬張。

00878永豐金的投股，截至28日，已從投股前2.65%，降至1.74%，砍了0.91個百分點，而第一金亦由2.41%，減碼到1.74%，砍了0.67個百點分。

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投信週四賣超前10大個股，依序為永豐金（2890）7萬8207張、第一金（2892）4萬4451張、台泥（1101）3萬3783張、仁寶（2324）2萬9633張、元大金（2885）1萬6892張、遠東新（1402）1萬4167張、兆豐金（2886）1萬3688張、英業達（2356）1萬3211張、大聯大（3702）1萬604張、上海商銀（5876）1萬492張。

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