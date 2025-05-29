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苗縣立康健康養生觀光工廠10年磨一劍 獲選經濟部國際亮點觀光工廠

2025/05/29 16:47

鍾東錦頒發獎狀表揚立康健康養生觀光工廠董事長鄭育修，肯定立康彰顯產業特色，讓國際看見苗栗企業的實力。（記者張勳騰攝）鍾東錦頒發獎狀表揚立康健康養生觀光工廠董事長鄭育修，肯定立康彰顯產業特色，讓國際看見苗栗企業的實力。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣頭份市立康健康養生觀光工廠，2014年通過經濟部觀光工廠評鑑，歷經十年的努力，今年獲選經濟部十四家「國際亮點觀光工廠」之一，為苗栗縣首家獲選的國際亮點觀光工廠。縣長鍾東錦（29）日頒獎表揚，肯定立康是傳統產業成功轉型升級的典範，為在地產業注入活力，盼吸引更多國際旅客，帶動地方觀光工廠發展。

苗栗縣目前有6家經濟部認定的觀光工廠，分別為「立康健康養生觀光工廠」、「臺鹽通霄觀光園區」、「冠軍綠概念館」、「四方鮮乳酪故事館」、「竹南啤酒觀光工廠」及「雅聞七里香玫瑰森林」。

經濟部為推動觀光產業升級及觀光工廠國際化，特別遴選經營績效優良、特色鮮明，並具備接待國際遊客設施與能力的優質廠商，授予「國際亮點觀光工廠」殊榮。

其中，立康健康養生觀光工廠在2104年通過觀光工廠評鑑，更連續榮獲經濟部2016年度、2019年度、2022年度優良觀光工廠肯定，今年脫穎而出更上層樓，獲選為今年度「國際亮點觀光工廠」，在全台158家觀光工廠中，僅14家獲此殊榮。

今天下午，鍾東錦頒發獎狀表揚立康健康養生觀光工廠董事長鄭育修，肯定立康彰顯產業特色，讓國際看見苗栗企業的實力。經濟部工商輔導中心副主任張唯聖說，苗栗縣是全國非常重視觀光工廠發展的縣市，希望在中央與地方共同努力之下，讓觀光工廠像花朵般一朵一朵的綻放。

苗縣府工商發展處產業發展科指出， 立康不僅產品通過多項國際認證，成功行銷至海外市場，更明確鎖定國際客群，搭配完整的行銷策略，展現高度國際競爭力。此外，廠區亦設有多語言展板、互動設備與動線指標，以及導覽摺頁與解說系統，讓國內外遊客都能透過視覺、聽覺、觸覺、嗅覺與味覺的全方位感官體驗，深受國內外旅客喜愛，提升產業國際化，帶動國內觀光工廠發展。

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