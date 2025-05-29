名師解盤》容逸燊：高檔賣壓相對沉重 後市注意匯率影響

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊

台股在端午連假之前連續2天開高走低，今天尾盤有MSCI調整，爆出4600億大量，最終下跌10點，收在21300點月線左右，昨天的美股平盤上下震盪，今天早上公布的輝達財報，顯示，上一季營收441億美元，較去年同期成長69%，盤後股價大漲，至140美元之上，但下季展望不如預期，其中H20禁令造成的80億美元損失，將會持續認列，不過供應商已經解決晶片延遲出貨等問題，將有利於台廠的AI鏈，另外美國貿易法庭裁定，川普對等關稅相關措施，被認定是違法的，指川普引用國際緊急權立法，沒有透過國會的認定，此舉將會讓對等關稅、芬太尼關稅都有機會取消，雖然白宮第一時間上訴，美股電子盤已經大漲反應，台股今天端午節之前賣壓比較沉重，再度開高200點之後，下殺到平盤，外資在21000~22000點當中，期貨避險空單進場，包含台積電等電子股、權值股，相對高檔賣壓比較沉重。

目前指數暫時區間震盪整理，關稅被駁回對於市場利多，但難保川普再度祭出其他手段，建議高檔資金水位可以保留3~4成，保持低接機會，另外是中國記憶體大廠長芯存儲宣布年底可能會暫停DDR3、DDR4成熟記憶體出貨，帶動2408南亞科大漲9%、8088品安也漲超過5%、8299群聯漲幅3%，可以看到記憶體報價持續攀升，在國際大廠減產之下，今年記憶體行情，應該有機會倒吃甘蔗。

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另外是最近期的盤勢，震盪相對劇烈，不過漲幅較多的股票，容易遭受當沖或隔日沖調節，近期海外新冠疫情開始升溫，也帶動防疫概念股短打行情，近期在類股輪動速度較快下，若指數還沒有突破22000點，建議先以短打操作節奏為主，或是等待區間低點，利空出現時，再去做後段低接進場。

距離川普對等關稅只剩1個月多，未來預期在談判上將會加速，台幣匯率盤中持續升破30，來到29.9元，未來還需注意升值對出口影響，目前已經有壽險機構，對於今年股息配發，將要更改，以因應升值影響，這塊將是影響未來台股重要因素之一。

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