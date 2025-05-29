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竹市百年千萬祖產 稅務局找到5名繼承人

2025/05/29 16:29

新竹市稅務局順利找到5名祖產繼承人。（竹市稅務局提供）新竹市稅務局順利找到5名祖產繼承人。（竹市稅務局提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市稅務局清查追稅期5年、金額逾5萬元無人繼承地價稅單時，發現香山有塊1925年74坪土地無人繼承，經突破困境展開調查後，調閱日治時期的地籍圖等，終於在跨越百年及四代的搜尋後，終於找到孫女、孫媳及曾孫輩共5位繼承人，也順利讓這5名繼承人承接市值超過千萬元的土地。

新竹市稅務局追查稅務時，查出跨百年四代的祖產，也順利找到5名繼承人。（竹市稅務局提供）新竹市稅務局追查稅務時，查出跨百年四代的祖產，也順利找到5名繼承人。（竹市稅務局提供）

這5名繼承人完成土地繼承程序後，聯名寄了感謝函給竹市稅務局，信中提到，後代子孫數10年前曾嘗試調閱相關資料，卻查無所獲，曾以為只是「兒時聽聞長輩敘述的故事」，卻意外接到市稅務局來函通知，才驚喜發現，竟是祖先在日治時期留下的土地，如今終於重見光明！尤其在塵封百年香山祖產土地的74坪紅磚古厝，還承載著家族歷史記憶，從芒草叢生、門匾字跡斑駁的情況，依稀可見「彭城堂」三個大字。

稅務局說明，早期土地登記簿及戶籍資料是以人工作業，因音譯、筆誤，抄錄過程中難免發生姓名、身分證統一編號或地址登記錯誤，加上年代久遠，導致追查繼承人過程困難重重。

本件清查發現，土地謄本登記原因為「調解共有物分割」，原因發生日期在民國78年，因身分證字號錯置，進一步向地政及戶政機關調閱日治時期土地登記簿及戶籍資料，查得被繼承人生於民國前26年，民國14年繼承香山區土地，民國33年去世。因日治時期尚未配賦身分證統一編號，經抽絲剝繭、層層比對，終於找到現年77歲的孫媳婦及50多歲曾孫女等5名繼承人，得以見證跨越四代的親情與傳承。

稅務局表示，從追稅過程中協助民眾找回塵封百年的祖產，不僅維護租稅債權，也守護市民財產，延續家族記憶。繼承人已繳清6萬多元地價稅，其土地市值逾千萬元，算是天上掉下來的千萬祖產。

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