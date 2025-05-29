企業加速AI應用落地 電腦及資服業首季營業額創歷年新高

數發部今天公布，今年首季電腦及資訊服務業營業額為1497億元，創下歷年同季新高，年增5.3%。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕配合組織調整，原本由經濟部調查的電腦及資訊服務業統計，自2025年起移撥到數位發展部。數發部今天公布，今年首季電腦及資訊服務業營業額為1497億元，創下歷年同季新高，年增5.3%，業者數量共約1.6萬家。其中電腦程式設計業營業額 1117億元、年增7.8%，資訊服務業為379億元、年減1.5%。

數發部表示，電腦程式設計業的成長動能主要來自企業AI應用導入和資訊安全的需求增長，以及持續深化雲端架構服務。隨著AI解決方案日漸成熟，企業加速AI應用落地和部署，帶動系統整合商與AI應用開發業者的客戶訂單需求，如Chatbot、RAG、AI Copilot等應用開發，包含資料標註、AI模型導入、系統整合顧問服務等AI專案。

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數發部分析，由於《人工智慧基本法》草案已於2024年下半年公布，促使企業提前佈局AI風險管理與合規策略，另《資通安全管理法》將於2025年完成修訂，也強化公務機關與特定非公務機關（如大型銀行、金融機構、主要醫療機構等）的資安管理責任，製造業也受到國際標準（如ISO 27001、NIST）要求升級資安架構，加上AI應用快速擴散，伴隨新資安風險威脅等多方因素，都推升企業在資安和 AI 治理之相關需求。

另外，在數位轉型趨勢下，企業SaaS開發、跨雲管理等需求穩定，也成為整體營收成長的基礎。

至於資訊服務業首季營業額年減1.5%，數發部指出這並非單一因素導致，而是年初專案週期尚未啟動，再加上部分客戶來自製造業，因為美國關稅政策導致投資方面轉為觀望，造成客戶減少採購或縮減規模等多種因素影響。

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