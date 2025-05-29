華泰股東會通過配發1元股利 兩大中心聚焦AI

封測廠華泰（2329）今（29）日召開股東會，通過每股配發現金股利1元。（華泰電子提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測廠華泰（2329）今（29）日召開股東會，通過承認去年財報、盈餘分派案，每股配發現金股利1元。董事長董悦明表示，AI人工智慧技術快速崛起，帶動新應用需求，公司將聚焦AI趨勢發展，深化核心能力，尤其強化SSD、AI伺服器與新一代CPU產品生產佈局。

經歷去年地緣政治、記憶體產業需求疲弱等挑戰，華泰去年合併營收為新台幣162.8億元，營業淨利11.6億元，稅後淨利12.3億元，每股盈餘1.71元，繳出連續四年獲利的成績。

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董悦明表示， AI人工智慧技術快速崛起，帶動新應用需求，公司將聚焦AI趨勢發展與深化核心能力。

他進一步說明，半導體事業中心持續耕耘記憶體與邏輯IC封裝測試，拓展AI PC、5G、車用電子等領域，並導入智慧製造與低碳材料；電子製造服務中心則配合客戶全球策略，強化SSD、AI伺服器與新一代CPU產品生產佈局。

展望今年，董悦明表示，隨著記憶體庫存調整逐漸完成，電子資訊產品需求回升，記憶體產業有望逐步復甦。儘管美國貿易政策仍具不確定性，公司將持續深化既有技術與製程能力，聚焦於客戶需求，持續擴大市場佔有率。

他指出，華泰的半導體事業中心將持續強化記憶體與邏輯IC封裝測試服務，結合策略夥伴拓展AI PC、5G、物聯網、車用電子等應用領域，並積極導入智慧製造，回應市場對高階技術與客戶的需求。

華泰的電子製造服務中心則聚焦AI伺服器、石油探勘、航太與車載應用，並將配合客戶全球布局，優化SSD與DDR產品線的生產效率，以因應新一代CPU與AI伺服器產品上市，擴大市場機會。

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