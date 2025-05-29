投資人新寵不是黃金 比特幣ETF狂吸金2691億

外媒指出，比特幣ETF近期成為投資人新寵，黃金ETF則出現拋售潮。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》報導，美國ETF市場正在呈現分化跡象，投資人從黃金轉向比特幣，在過去五週內，美國比特幣 ETF 吸金超過 90 億美元（約台幣2691億），同期間，黃金ETF資金流出量超過 28 億美元（約台幣837億）。

報導指出，貿易緊張局勢緩和削弱黃金等傳統避險資產需求，而比特幣的地位正在不斷提升。比特幣本月在穩定幣法案進展等利多推動下，創11萬1980美元的歷史高點，黃金今年以來漲幅雖達到25%，每盎司已從峰值回落約190美元。

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分析師表示，這種輪換表明，人們越來越接受比特幣作為合法的投資組合對沖工具。Jefferies全球股票策略師伍德（Christopher Wood）表示，「我仍看好黃金和比特幣，它們始終是對沖G7貨幣貶值的最佳工具」。

渣打銀行數位資產研究全球主管肯德里克（Geoff Kendrick）在一份報告中寫道，由於比特幣去中心化特性，能夠更有效抵禦金融系統風險。Pepperstone 研究策略師 Dilin Wu 指出，過去一個月，比特幣與那斯達克、美元甚至黃金的關聯度都非常低，這些轉變表明，比特幣可能被視為一種對沖工具，不僅僅是一種投機交易。

有人則提醒，比特幣的高波動性仍阻礙其成為真正避險資產，去年8月日圓套利交易平倉時，比特幣與其他風險資產同步暴跌。

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