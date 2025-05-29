AI、智駕車、低軌衛星推升 TPCA：2025全球HDI板產值再創高

華通為全球HDI板龍頭。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕隨著AI技術應用重心由雲端運算逐步延伸至邊緣運算，AI手機與AI PC的滲透率正快速提升，手機與PC迎來溫和成長，加上AI伺服器與低軌衛星通訊需求的爆發，受惠產品設計與成本效益，為HDI板擴大新應用市場，TPCA（台灣電路板協會）預估，全球高密度連結板（HDI）產業展現強勁成長動能，預估2025年全球HDI板產值將達143.4億美元，年成長率8.7%，改寫歷史新高紀錄。

回顧2024年，HDI產業產值規模達131.9億美元，年成長率9.8%。手機依然是最大應用市場（佔比27.7%），其次為車用電子（14.5%）與筆電╱平板（10.6%），2025年預估AI手機出貨量將達4.1億支（年增73%），AI PC達1.1億台（年增165%），高效能需求推升主板層數增加，帶動8至12層HDI產品使用比例提升。

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TPCA預估，2025年AI伺服器出貨量將達198萬台，年成長15.1%。AI伺服器中OAM模組常用18層以上HDI，需搭配Very Low Loss以上等級材料，產品附加價值高。仍須留意次世代B300/GB300伺服器的材料升級預計將提升成本50%至70%，推動NVIDIA伺服器模組之核心PCB零組件配置部分導入HLC等成本優化策略之影響。

車用市場方面，電動車與自駕技術推動ADAS模組需求，4至8層HDI廣泛應用於車載鏡頭與毫米波雷達，10層以上HDI已導入整合型ECU模組。2025年全球汽車出貨量預估成長2.1%，其中電動車年增11.6%，進一步帶動車用HDI成長。

同時，低軌衛星通訊作為5G/6G延伸應用，需求持續上升。SpaceX、Amazon等業者預計在2025年啟動加速部署，未來五年將新增約7萬顆衛星，進一步推升高階HDI市場需求。

全球HDI市場是由台灣與中國廠商主導，依母公司資金來源計算，台灣廠商市占率為38.7%，穩居全球第一，中國則為32.9%。個別企業方面，華通以10.7%市占率位居全球第一，並為全球最大衛星通訊用PCB供應商，其他領先廠商包括AT&S（7.8%）、TTM（7.4%）、欣興（6.6%）與滬士電（5.7%），及列居前十大的勝宏、深南、景旺等中資同業。

TPCA指出，儘管部分AI伺服器的關鍵零組件可適用特定豁免稅則，但成品出口美國仍受新關稅政策影響，未來政策走向仍具不確定性。美中供應鏈分流已成趨勢，預期美系客戶可能要求加強「產地審查」與「原料追溯」，全球主要HDI大廠受客戶要求已展開OOC/OOT之布局，泰國與越南已成為台廠布局焦點，其中泰國已成為HDI與HLC新產能增長最快速的地區，預估不久的將來全球PCB產能供需將進入新的競爭局勢。

TPCA指出，HDI具備小型化與高速傳輸優勢，為新興應用提供關鍵支持。面對快速演進的市場環境，廠商唯有持續投入研發、深化製程技術，方能掌握AI伺服器、衛星通訊等高階應用機會，在國際競爭中脫穎而出。PCB供應鏈應密切關注全球政策變化與終端市場動態，適時調整布局策略，以因應可能的挑戰並把握下一波成長契機。

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