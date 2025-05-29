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00878「3老3新」橫掃投信買超榜單！前2大敲17.56萬張 清一色是這類股

2025/05/29 15:46

00878「3老3新」橫掃投信買超榜單！前2大敲17.56萬張，清一色是金融股。（業者提供）00878「3老3新」橫掃投信買超榜單！前2大敲17.56萬張，清一色是金融股。（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週四（29日）開高收低，終場翻黑跌10點，不過，正值00878巨嬰換股期，投信力挺台股，買超78.24億元，而前10大買超中，00878就佔了6檔，而前3強，全是老將，其中又以金融股最搶手，國泰金與中信金不僅囊括前2大，光這2標買超就高達17.56萬張，然受外資砍出拖累，股價不漲反跌，國泰金終場跌2.29%，收59.8元，而中信金則跌0.61%，收40.85元。

投信前10大買超前，除了國泰金與中信金外，另1名老將聯電也入榜，至於3檔新兵萬海、中租-KY與可成也全上榜。

投信週四買超前10大個股，依序為國泰金（2882）8萬9672張、中信金（2891）8萬6024張、聯電（2303）4萬7353張、萬海（2615）2萬1723張、陽明（2609）1萬9732張、富邦金（2881）1萬6014張、中租-KY（5871）1萬2637張、可成（2474）8383張、大同（2371）5890張、台灣虎航（6757）4106張。

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