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馬斯克:全自動駕駛Model Y 6月開始交付

2025/05/29 16:00

特斯拉執行長馬斯克宣布，全自動駕駛技術型號Model Y將於6月開始交付。（美聯社）特斯拉執行長馬斯克宣布，全自動駕駛技術型號Model Y將於6月開始交付。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今稍早宣布，全自動駕駛技術（Full Self-Driving，FSD）型號Model Y將於6月開始交付。

馬斯克今稍早在社交平台X發文稱，在過去幾天裡，特斯拉一直在德克薩斯州奧斯汀街道上測試無人自動駕駛Model Y汽車，且未發生任何事故。

馬斯克還宣佈，全自動駕駛技術（Full Self-Driving，FSD）型號Model Y將於6月開始交付，較原定時間提早1個月。

馬斯克發文一出，引發網友熱議，有網友表示，「這是向前邁出一大步」、「特斯拉真的讓未來感覺像科幻小說一樣」、「哇，真是個好消息！期待六月，太令人興奮了」等。也有網友不以為然，直言：「哥們…Waymo 已經在鳳凰城運作兩年了，特斯拉遠遠落後」、「你（指馬斯克）回來了嗎？還是後退？」、「距離政府遠端關閉你的汽車又近了一步」等。

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