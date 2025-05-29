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造紙業終端需求復甦緩 正隆強化海外產能佈局

2025/05/29 15:38

正隆今日舉辦股東會。（業者提供）正隆今日舉辦股東會。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕工紙大廠正隆（1904）今日召開股東會，除通過每股配息0.45元外，也順利改選董事。正隆指出，去年造紙產業壓力大，今年又遭遇地緣政治、美國關稅政策等變數，整體需求復甦緩慢，正隆將審慎因應國際變局，強化海內外據點彈性配置。

正隆說明，去年內需動能不足、地緣政治風險壓抑景氣，造紙產業面臨需求疲弱與去化庫存的雙重壓力；全年台灣造紙產量較前一年減少4.7%、銷量下跌3.7%，不過正隆仍維持成長，今年前4月累計營收為137億元，年增0.8%。

正隆今年第一季稅後淨利則為8992萬元、年減68%，每股稅後盈餘（EPS）0.08元。

正隆表示，今年將持續強化海外佈局，越南平陽造紙廠22號工紙機產能穩定發揮、全產全銷，北越北江與南越濱吉紙器廠業務持續推升。平陽造紙廠年產能40萬噸的第三期工業用紙機建設工程進展順利，未來將進一步擴大正隆於東南亞市場的供應能力。

此外，平陽廠汽電共生系統亦將全面導入AI智能，以強化能源使用效率與減碳績效。

正隆也持續擴大智慧製造與綠能布局，強化永續智造力，連續3年入選全球CLEAN200潔淨企業，正隆持續深化創新3R PLUS資源全循環策略，從源頭減廢、拓展再生原料到生產效率最佳化，積極實現循環經濟與低碳轉型。

在產品循環方面，正隆大園廠廢紙容器再生處理規模居全球前列，成功取代進口白漿，並開發應用於綠色建材與高階包裝用紙等領域，創新紙品附加價值。

正隆也跨足農業領域，研發可自然分解、有效抑草的「農用紙膜」（抑草紙），並取得農業部有機農業商品化資材驗證，有助減少農藥使用與促進土壤碳匯，為現代農耕轉型開創永續契機。

在能源轉型方面，正隆持續加速推動轉廢為能，大園廠將造紙廢水轉化為沼氣綠電，去年可供約3000戶家庭用電；造紙製程殘渣則再製為替代燃料，取代傳統煤炭使用。

正隆竹北廠建置全台最大規模的生質熱電系統，自去年全面運轉以來，大幅提升集團製程餘料的再利用量能，帶動全公司替代燃料使用率達18.63%，全年減煤逾10.3萬公噸，有效推動正隆溫室氣體排放量較2018基準年大幅減降9.38%。

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