3奈米良率慘輸台積電 三星還面臨中芯追趕

韓媒曝三星電子3奈米製程的良率僅約50%。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒報導，三星電子晶圓代工部門近期接獲任天堂在內的7與8奈米訂單，尖端製程卻出現隱憂，3奈米良率僅50%，更將重要客戶拱手讓給台積電。與此同時，中國的中芯國際正在積極追趕，特別是在5奈米和7奈米製程取得進展，對三星的代工業務帶來新挑戰。

南韓媒體《朝鮮日報》報導，原先預計交由三星以3奈米製程打造的Google Tensor晶片，如今傳出將轉由台積電生產；而高通（Qualcomm）與超微（AMD）等重量級客戶，也已將三星排除在外。近期在三星原本較具優勢的5與7奈米領域，中國的中芯國際（SMIC）也陸續搶下訂單，讓競爭態勢更趨緊張。

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據業界29日的消息，三星電子3奈米製程的「良率至今僅約50%」。考量其自宣布量產已邁入第三年，良率仍無顯著提升，顯得格外異常。反觀台積電，其3奈米製程良率早已穩定突破90%，雖然成本較高，在晶片可靠度與性能上被認為是穩定選項。

目前，包括蘋果、高通、輝達（NVIDIA）與聯發科等大廠皆已採用台積電第三代3奈米（N3P）製程，並預計於2026年開始轉進2奈米製程。Google也計畫透過Tensor G5縮減跟競爭對手的效能與能源效率差距，採用台積電第二代3奈米製程。

問題在於，原本與三星洽談先進製程合作的企業，近來在測試階段頻頻發現問題，最終選擇轉向台積電。一位半導體業界人士指出，晶圓代工產業最重要的是與客戶之間的信任關係，三星因良率問題在高階製程遇到困難，正引發外界對其代工業務的質疑，未來要重建信任將非常困難。

在這樣的背景下，中國的中芯國際正逐步縮小與三星之間的差距，並在中國國內市場持續壯大影響力。即便因美國半導體禁令無法進口EUV曝光機，中芯仍完成7奈米量產，並推進5奈米製程。儘管5奈米的良率與性能仍不及三星，但外界認為中國政府的補貼政策將可抵銷相關劣勢。

先前，華為已宣布將推出搭載中芯5奈米晶片的筆記型電腦。當地媒體報導指出，華為長期以來認為7奈米製程受技術限制，如今能夠導入自研並生產的5奈米晶片，顯示中國半導體技術已實現突破性進展。

這對三星代工部門構成威脅。三星原本透過5奈米與7奈米製程，彌補3奈米與4奈米產能利用率不足的缺口，但中芯的崛起可能打亂其布局。一位熟悉三星電子內部運作的消息人士表示，三星長期以來透過導入中國EDA（電子設計自動化）公司來強化其代工生態系，吸引中國企業採用其5與7奈米技術，但中芯崛起，恐將對三星吸引中國客戶造成負面影響。

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