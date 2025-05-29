AMD也推「中國特供版」晶片 突圍美禁令

傳AMD也要推中國特供版AI晶片。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為了解決H20晶片無法出口中國的難題，市場先前傳出輝達將針對中國市場推出特規版的RTX PRO6000產品。還有消息指出，AMD也將推出「中國專用」AI晶片，盼與輝達與華為搶市場，預估最快2025年下半年問世。

外媒《Wccftech》報導，AMD計劃以工作站GPU進軍中國AI市場，趁輝達受限之際搶市。目前中國AI市場正處於高度不確定狀態，除了受到美國法規限制之外，中國國內企業也正快速崛起，推出具競爭力的替代方案。

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在此背景下，AMD正準備推出一款專為中國市場設計的AI晶片，有望提升其在中國的影響力。AMD預計將向中國客戶提供基於RDNA4架構的Radeon AI PRO R9700工作站GPU。外界預測，這可能是為了對抗輝達即將推出、採用GDDR7記憶體的「Blackwell」AI晶片，其暫命名為B20。若屬實，兩家公司在產品規格上將旗鼓相當，但輝達在軟體生態系方面仍佔有明顯優勢。

報導認為，儘管AMD在中國市場的影響力遠不及輝達，但透過更具競爭力的價格、穩定的供應與可得性，或許有機會讓中國市場對其工作站GPU感興趣。不過值得注意的是，西方AI晶片在中國的吸引力正逐漸被削弱，華為等中國本土廠商的替代方案越來越強，使得AMD與輝達難以說服中國大型科技企業採購其產品。

報導稱，在美國限制持續的情況下，西方企業未來在中國銷售高階AI晶片將面臨更大挑戰；而在華為等中國國內競爭對手不斷壯大的局勢下，輝達與AMD幾乎陷入了「進退兩難」的局面。

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