嘉義科學園區二期開發 將增41公頃產業用地

嘉義園區二期基地位置。（取自南科局公聽會資料）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台積電正在南部科學園區嘉義園區興建CoWoS先進封裝廠，因應旗艦廠商廠區規劃及廠區配置，嘉科園區二期擴建計畫已由行政院核定，南科管理局今天召開第一次公聽會，擴建計畫範圍共89.58公頃，產業專用區將有面積41公頃以上，包含1.41公頃非台糖公司的私有土地，預計採協議價購取得土地，6月底前再召開第二場公聽會，目標今年第三季啟動開發許可、環評及用地取得前置作業，明年第二季取得開發許可後，開始協議價購程序。

公聽會在太保市東勢社區活動中心進行，由規劃委辦廠商中興工程顧問公司進行簡報，南科局副局長李信昌及縣府經發處、農業處官員到場參與。

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嘉科二期位於一期基地東側、南鄰故宮大道、鄉道嘉五八線貫穿基地中央，分為南、北兩基地，將引進高速寬頻網路、人工智慧、資安科技、異質封裝、淨零及量子等新興科技產業，預計提供3500個就業機會，年產值2100億元，可增加政府50億至60億元稅收。

嘉科二期基地現況為農田，無房舍無居住人口，因考量廠區整體動線及防救災安全，必須取得私有土地；私有土地所有權人為台糖公司及其他13人，台糖土地將由南科局與台糖簽訂包租代管契約出租，其他私人土地以協議價購為優先。

地主表示，土地若被價購，恐失去農保，有損權益，質疑徵收私有農地的必要性；縣議員王啓澧等建議應比照鄰近土地市價進行價購，並建議設廠廠商優先錄取在地民眾，讓年輕人在家鄉或返鄉工作。

太保市代龔宗勇說，台積電廠區興建中，大量粉塵及噪音影響居民生活，最近也發生工安事件，請南科局督促廠商做好工地管理、維護環境。

中興工程表示，協議價購將請估價師參考周邊交易行情進行估價，與地主討論合理性；縣府農業處說，農保部分，土地完成移轉後原地主仍可續保三年，超過三年後民眾必須租地務農或取得1000平方公尺農地，以符合農保資格；李信昌說，開發前會經嚴謹環境健康風險評估，並保障農民、地主權益，有關廠區興建工地狀況，會檢討及加強管理。

台積電在嘉義科學園區一期興建先進封裝廠。（記者林宜樟攝）

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